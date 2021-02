Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Rifiuti, partita da un miliardo. Toto-assessore, Baglieri favorita“

“Rifiuti, partita da un miliardo”.

Titola così la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Politica e affari: dietro l’uscita di Pierobon dalla giunta non solo le quote rosa e la strategia di consolidamento della maggioranza. Un colpo di freno alla riforma di un settore che fa gola ai ras delle discariche. Il giallo dei roghi negli impianti di compostaggio. Toto-assessore, Baglieri favorita. Ma Musumeci aspetta i sottosegretari e punta a un rimpasto”. E ancora: “Boss finti poveri con il Reddito per salvare i beni. Paura all’Arenella, cinghiali tra le macchine”.