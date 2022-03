Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “L’ombra lunga di Dell’Utri sulla campagna elettorale“

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”

“L'ombra lunga di Dell'Utri sulla campagna elettorale”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “L’ex senatore boccia Cascio e sponsorizza Lagalla. Forza Italia spaccata, Berlusconi blinda Miccichè. Nel centrosinistra il rebus delle liste. I big si defilano, i ‘civici’ nicchiano. Allarme per i silenzi sul racket. Addiopizzo: ‘Tacciono i collusi’. ‘Ospitiamo ucraini ma non neri’: i nigeriani di Kiev in cerca di casa. Eleonora Abbagnato: ‘lo, la danza e il mio Teatro Massimo che lotta’. La prima maxi-coda dopo i vaccini, a centinaia in fila per il MoonSwatch. Noi preti tra i giovani, siciliani senza Dio. Emma Dante racconta tre donne e un inferno”.