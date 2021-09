Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Galassia No Green Pass: destra, ultrà, prof”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de “La Repubblica-Palermo”

“Galassia no Green Pass: la destra, gli ultrà, i prof”. Apre così l’edizione odierna de “La Repubblica-Palermo”, oggi in edicola. “Dai pochi nemici ‘ideologici’ del vaccino fino ai tanti oppositori del certificato in scuole e università. Nelle stazioni niente rivolte ma battibecchi con i controllori: ‘Ho fatto il tampone, voglio partire’. Le fiale arrivano allo Zen. Medici e volontari battono lo scetticismo. Il musicista Terzo: ‘Sono guarito ma ho vertigini e amnesie. Immunizzatevi’. Dall’Afghanistan a Sigonella: ‘Noi donne in fuga per la libertà’. Svanito l’effetto lockdown, riecco i furti in casa”.