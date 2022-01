Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Addio Di Marzio, domatore di spogliatoi”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo"

“Il duello Musumeci-Miccichè”. Apre così la prima pagina de “La Repubblica-Palermo” oggi in edicola. “Il governatore, isolato dagli alleati, torna a ipotizzare le dimissioni e la ricandidatura da solo contro tutti. Il leader forzista riunisce i suoi mobilitandoli in vista del voto anticipato. E medita di scendere in campo. Quirinale, i grandi elettori siciliani tifano per un Mattarella-bis. Centri per l’impiego: errore nel bando, la Regione azzera il maxi-concorso. Sos mafia: ‘Attenti ai boss scarcerati’. L’allarme della pg Anna Palma all’inaugurazione dell’anno giudiziario: ‘Non va abolito l’ergastolo’. Di Matteo all’attacco: ‘Politica e finanza vogliono vendicarsi dei giudici scomodi’. Arancione più Super Pass ed è boom di prime dosi. Forgione: ‘Io, comunista a guardia del tesoro Egadi’. Ritratto di Consolo, lotte e passioni di uno scrittore. Addio, Di Marzio domatore di spogliatoi”.