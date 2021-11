Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “ Milan, SìBra. L’Inter rinnova”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Milan, SìBra”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “La storia continua. Firma all’inizio del 2022. Il club e Zlatan d’accordo sul prolungamento al 2023. L’unica incognita può essere la condizione fisica. Gilardino, parola di bomber: ‘È decisivo anche a 40 anni’. L’Inter rinnova, blindare i ‘pilastri’. Si parte con Brozovic, poi Dimarco e Skriniar. Casa Juve un reality. L’ultima stagione ripresa da Amazon. Come urlava Pirlo! Donnarumma e una crisi annunciata. Gli affari dei procuratori e il peso delle scelte pagate dai giocatori. Piano azzurro per spostare il campionato”.