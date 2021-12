Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Milan e Inter da urlo. Napoli in tilt”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Milan e Inter da urlo”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Pioli a -1. Col Genoa super punizione di Ibra e doppietta dello scatenato Messias. Zlatan: ‘Ora tocca a me rinnovare…’. Inzaghi a -2. Con lo Spezia è tutto facile: Gagliardini e rigore di Lautaro. E ora l’incrocio con Mou. Napoli in tilt. Sassuolo da 0-2 a 2-2, Koulibaly e Ruiz ko. E Spalletti è espulso. Il Bologna vola e la Roma si sgonfia. Il Toro fa 115 anni e vuole far festa”. E ancora: “Inchiesta sulla Juve: è un mistero la carta privata. I pm pronti a chiamare CR7. Pallone d’oro: l’ultima gaffe. Non ricordano Paolo Rossi”.