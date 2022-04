Prima Pagina La Gazzetta dello Sport, Carnevali: “Ecco chi vuole i miei gioielli”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

“Ecco chi vuole i miei gioielli”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “Carnevali apre il forziere Sassuolo: ‘La Juve mi ha chiesto Raspadori, I'Inter è la più vicina a Scamacca, Berardi sarebbe l'ideale per il Milan, il Napoli bussa per Traoré’. Speedy Milan: alta velocità contro il Toro. Testa a testa tra Singo e Theo. Carica Inter: Inzaghi punta tutto su Correa. Con Calha deve aiutare Dzeko. Ok di Benitez: ‘E un po' mio questo Napoli. Può farcela’. Supervolata, quattro guru prevedono come finirà. Lampo Muriel e brividi, l'Atalanta va. Prima domina e colpisce. Musso para un rigore, poi il Lipsia pareggia. Mourinho, ci risiamo. Il Bodo è stregato: la Roma si butta via. Il rap, gli amici lottatori: i 19 segreti di Benzema”.