Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Terza dose, parte il piano”

Apre così l'edizione odierna de "Il Giornale di Sicilia", disponibile da questa mattina in edicola. "Da lunedì 20 via alle somministrazioni per trapiantati, malati di leucemia o tumore e affetti da Hiv: negli ospedali, a casa o corsie preferenziali negli hub. Over 80 da dicembre". "Giallo per altri 15 giorni e ci sono nuovi focolai". "Migliaia senza pass. Gli occhi della ZTL non perdonano".