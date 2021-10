Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Tamponi, assalto alle farmacie”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Giornale di Sicilia"

“Tamponi, assalto alle farmacie”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”. oggi in edicola. “A chi è sprovvisto del green pass ne serviranno almeno tre a settimana per andare a lavorare, per una spesa di circa 45 euro. Tobia: ‘Le scorte ci sono, attenti ai test fai da te’. A 24 ore dal via della certificazione obbligatoria, sono oltre 700 mila i siciliani che non hanno fatto neanche la prima dose di vaccino. Lamorgese: ‘C’erano rischi se si arrestava il capo di Forza Nuova’. Salvini da Draghi: di lei non mi fido. L’ira della Meloni. Tre morti in due incidenti. Schianto con la moto fatale per una coppia di fidanzati. Giornata di caos per il maltempo. Frana a Partanna”.