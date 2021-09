Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Palermo, battaglia e tre punti pesanti”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Giornale di Sicilia"

“Regione, tregua e nuovi attriti”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Saltano ancora le nomine negli enti, Musumeci paventa ritocchi alla giunta, poi in Aula arriva il sì al rendiconto economico. Ma si apre un altro fronte di scontro con Miccichè. Grandi manovre, a Palermo Lagalla verso l’Udc. Coro di critiche a Giorgetti. Colpo al clan di Corso Calatafimi. Sette condanne, 20 anni al boss”. Poi, spazio allo sport: “Palermo, battaglia con il Campobasso e tre punti pesanti. Due gol dopo pochi minuti di Silipo e Valente fanno ben sperare. Ma gli ospiti accorciano e poi falliscono il rigore del pari. Brunori chiude la partita sul 3-1. Riscatto Juve: Chiesa stende il Chelsea. Giro, Molano fa il bis a Mondello”. Infine, in taglio alto: “I contagiati dal Covid calano a 278, l’Isola è la terza in Italia. Diminuiscono ancora i ricoveri”.