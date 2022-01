Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Grazie Presidente”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Grazie Presidente”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia” oggi in edicola. “Storica riconferma al Colle per l’ottantenne palermitano. Nell’ottavo scrutinio 759 voti: secondo nella storia solo a Pertini. ‘Se serve ci sono’. Sergio Mattarella rieletto a furor di popolo, dopo l’invocazione dei partiti incapaci di trovare alternative. E adesso avanti con il governo fino alle elezioni del 2023. La prima reazione del Capo dello Stato: ‘I doveri prevalgono su prospettive personali differenti’. Resa dei conti nelle coalizioni. E la Meloni fa il pieno. L’esecutivo, tensioni con la Lega. Draghi decisivo. Ora spinge sulle riforme. Il nodo ministri. Anche Conte chiede un incontro al premier. L’intervista a Leoluca Orlando: ‘Con tempra ha comunicato l’amore che ha per il Paese’. Tutto Sanremo su Tgs e Rgs: ci sarà Fiorello. Ospedali ancora in affanno, multe per i no vax. ‘Spinse un uomo dalle scale’: ragazza arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale”.