Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Covid, un’estate a caro prezzo”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Giornale di Sicilia”

“Covid, un’estate a caro prezzo”. Apre così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, oggi in edicola. “Dal primo luglio crescita di oltre il 600% dei contagi in Sicilia. Solo ad agosto il raddoppio dei casi e il boom di ricoveri, passati da 257 a 836: soprattutto non immunizzati. Ad Augusta un positivo sorpreso a passeggiare, nel Catanese due persone beccate in strada nonostante la quarantena obbligatoria. Green pass a scuola: corsa alla prima dose di prof e assistenti. La Lega vota contro il certificato, caos maggioranza”. E ancora: “Rivolta nel carcere di Mery per sempre. Rotoli, una soluzione con troppe incognite. Vigili contro gli incivili: 7.200 sanzioni e 272 denunce. Pace fiscale a Partinico: cancellate le multe”. Infine, in taglio alto: “Paraolimpiadi: la palermitana Palazzo trionfa con 4 medaglie”.