Prima Pagina, Corriere dello Sport: “L’Inter se ne va, +4 sul Milan. Carica Mourinho”

Mediagol.it vi propone la prima pagina odierna del 'Corriere dello Sport'

Così la prima pagina odierna del Corriere dello Sport, disponibile da questa mattina in edicola. "L'Inter travolge la Salernitana, Inzaghi: 'In testa per restarci'. Carica Mou: ' A Bergamo per vincer'. Sinisa all'assalto della Juve. Rilancio Sarri con Pedro e Luis Alberto. Covid, Premier in ginocchio. Serie B: Pisa, Spal e Monza in ansia".