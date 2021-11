Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Chiello a gamba tesa. Sì alla Superlega”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Chiello a gamba tesa”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”. oggi in edicola. “Il capitano salta la Svizzera per infortunio, ma infiamma il dibattito. Sì alla Superlega: ‘Noi e i tifosi vogliamo più gare europee’. Il difensore della Juve si schiera con Allegri: ‘Negli USA sono maestri, siamo arrivati a un punto di non ritorno. Serie A a 18 squadre, forse anche 16. Abolirei il Var’. Il tecnico del Genoa si presenta, Sheva già in campo: ‘L’Italia è la mia casa’. Verso lo spareggio dell’Olimpico: Mancio con Fede, Chiesa leader. Senza Immobile, il bianconero uno dei punti fermi dell’attacco. Il ct elvetico Yakin: ‘Vi elimineremo come è accaduto con la Svezia’. Alvarez, c’è la Viola ma la Juve rilancia. Si apre l’asta per il giovane talento argentino. Punta del River, può diventare l’erede di Vlahovic. Anche i bianconeri sono in corsa: a gennaio la svolta. La Roma in pressing su Zakaria. Il centrocampista del Borussia conteso da molti club. Pinto insiste e sfida la concorrenza”.