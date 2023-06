Pordenone, Di Carlo: “Dodici occasioni create, usciamo dai playoff immeritatamente”

"Usciamo in una maniera non meritata". Lo ha detto Domenico Di Carlo , intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro il Lecco . Dopo la vittoria di misura conquistata in occasione della sfida d'andata, il Pordenone è stato eliminato ai playoff di Serie C a seguito della sconfitta per 3-1 maturata mercoledì sera fra le mura amiche. Un successo, quello del Lecco , ottenuto grazie alle reti messe a segno da Edgaras Dubickas , Cristian Bunino e Francesco Ardizzone .

"Eravamo in controllo totale e due-tre episodi sono andati tutti a favore del Lecco com’è capitato in altre occasioni. Usciamo in una maniera non meritata, tra andata e ritorno siamo la squadra che ha creato di più - le parole del tecnico del Pordenone -. Bisogna dare merito al Lecco che non ha mai mollato ed è stato chirurgico sulle palle inattive. Dopo la partita si è arrabbiati e delusi, il Lecco ha segnato subito con un’autorete poi abbiamo avuto delle occasioni più importante rispetto alle loro. Stiamo parlando di dodici occasioni create tra andata e ritorno, ma di tre gol subiti. Il Pordenone ha dato tutto, ma non è bastato perché bisogna stringersi quando serve dare qualcosa in più. Questo l’abbiamo pagato sulle palle inattive".