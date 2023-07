Ritiro Palermo, Sindaco Ronzone Battisti: “Siamo soddisfatti, tifosi eccezionali”

Il Palermo di Eugenio Corini ha svolto la prima parte del proprio ritiro estivo pre-campionato presso la località di Ronzone in Trentino Alto Adige . Il Sindaco Marco Battisti ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Mediagol.it , in cui ha tracciato un bilancio dell'esperienza vissuta dai rosanero a Ronzone . Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Battisti .

"Sicuramente positivo, un'esperienza che ci auguriamo abbiano vissuto nel migliore dei modi i tecnici e i giocatori rosanero. Il tempo è stato favorevole, noi come amministrazione e come comunità abbiamo accolto il Palermo a braccia aperte. Abbiamo trovato delle persone stupende, siamo solamente felici di questa esperienza e di questi raduni che si susseguono negli anni a Ronzone, ma il Palermo ci ha lasciato sicuramente qualcosa di particolare. È sorta un'amicizia tra noi amministratori sia con la squadra sia con i tifosi che sono stati eccezionali in queste amichevoli in cui hanno supportato la loro squadra in una maniera correttissima. Siamo molto soddisfatti di questo ritiro.