VIDEO Serie B, Lucca capocannoniere: gol e assist, gli highlights di Pisa-Reggina

Il gol di Lorenzo Lucca e gli highlights della partita Pisa-Reggina, andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani

Sei gol in sette partite. Lorenzo Lucca si sta rendendo protagonista di un ottimo avvio di stagione con la maglia del Pisa , capolista del torneo a diciannove punti dopo le vittorie contro Spal , Alessandria , Ternana , Vicenza , Monza , Reggina ed il pari di Parma . Una squadra che si candida ad essere protagonista del torneo cadetto.

Un successo, quello contro gli uomini di Alfredo Aglietti, conquistato sabato pomeriggio grazie al gol messo a segno dal dischetto dal giovane attaccante classe 2000. Lucca ha contribuito anche all'1-0, con lo scatto in profondità e l'assist a Birindelli, il cui traversone è stato deviato dall'ex difensore del Palermo Thiago Cionek, oltre al rigore che si è procurato. Una prova che non è certamente passata inosservata. "A sublimare i meccanismi di gioco già ben oliati del Pisa c’è Lucca, che ha sfornato un’ altra prova che dimostra come l’accostamento alla Nazionale sia più di una suggestione", scrive l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport".