Pisa, verso il Palermo: analisi video e seduta mattutina per i nerazzurri. Il report

Allenamento "sotto la pioggia" per il Pisa che sta continuando la preparazione in vista del match con il Palermo , in programma all’ Arena Garibaldi lunedì 1 aprile alle ore 15:00.

La squadra nerazzurra - informa il club toscano - dopo due giorni di riposo ha iniziato ieri pomeriggio la marcia di avvicinamento alla sfida con i rosanero dai campi del Centro Sportivo "Cetilar". E questa mattina è tornata sui campi di San Piero a Grado per un altro allenamento "condizionato dal meteo avverso"; dopo una seduta di analisi video e il riscaldamento iniziale, la squadra ha effettuato una serie di esercitazioni tattiche a tutto campo prima di concentrarsi su alcuni lavori specifici per reparti.

I nerazzurri torneranno in campo domani, sempre al mattino, al "Cetilar", mentre venerdì si alleneranno sul prato dell’Arena; le ultime due sedute prima di tornare in campo per il campionato sono fissate per sabato al "Cetilar" e domenica all’Arena.