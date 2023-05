Parma, Pecchia: “Playoff? Prima battiamo il Venezia, è una sfida contro noi stessi”

"E' l’ultima gara che rende il campionato ancora più avvincente perché è tutto aperto. Bello e avvincente per tutti, per chi lo vive da fuori e per chi c’è dentro. Ci saranno sei squadre che vorranno andare in Serie A, ma la partita è quella di domani con il Venezia, con un risultato solo per entrambe le squadre. Quindi sarà una partita bella, senza calcoli, entrambe dovranno fare la partita. Non abbiamo fatto un lavoro mirato per particolari, è un lavoro che è partito da lontano e dove siamo ora è frutto di dieci mesi di lavoro. Ma il percorso non è terminato, siamo ancora nel vivo. Il Venezia fa le cose molto ben definite, ha tre centrali di struttura e qualità, portano tanti uomini in area e a centrocampo hanno forza e struttura", le sue parole.