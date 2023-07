Parma, Pecchia: “Obiettivo Serie A, ce la giocheremo con tante squadre”

Prosegue la preparazione del Parma nel ritiro di Valles, in vista dell'esordio stagionale il 12 agosto contro il Bari in Coppa Italia. Dichiarato obiettivo promozione per la compagine di Fabio Pecchia, che nella scorsa Serie B ha dovuto dire addio ai playoff in semifinale. Il tecnico dei ducali è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue dichiarazioni: