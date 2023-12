Parma-Palermo, i convocati di Fabio Pecchia: c’è Hainaut, out in tre

Sono ventiquattro i calciatori convocati dal tecnico del Parma per la sfida in programma alle ore 16:15 allo Stadio "Ennio Tardini".

Dopo la rifinitura di ieri al Mutti Training Center di Collecchio, l’allenatore del Parma Fabio Pecchia ha convocato ventiquattro calciatori per la partita contro il Palermo, valevole per la sedicesima giornata del campionato Serie BKT, in programma alle ore 16:15 allo Stadio "Ennio Tardini". Fuori Begic e Zagaritis, oltre ad Inglese, il tecnico ha convocato Hainaut, uscito malconcio dalla partita di Coppa Italia contro la Fiorentina.