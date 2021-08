Franco Vazquez: “Io, il Palermo e il Parma nel destino. Voglio ripetere l’impresa”

Le dichiarazioni rilasciate da Franco Vazquez che, dopo l'addio al Siviglia, ha scelto di tornare in Italia, al Parma

Lo scorso 29 giugno l'ufficialità: Franco Vazquez è un nuovo calciatore del Parma . Dopo non aver rinnovato il contratto che lo legava al Siviglia , il fantasista italo-argentino ha scelto di tornare a giocare in Italia, in Serie B . Un campionato che ha già vinto con la maglia del Palermo nel 2014. "Fu una bellissima stagione. Speriamo di ripetere l'impresa ma sappiamo già che sarà dura, come del resto succede sempre. Ma si sta formando un bel gruppo, con un mix di esperti e di giovani bravi. Mi ha fatto piacere ritrovare qui vecchi amici e tra loro c'è anche il team manager Alessio Cracolici", ha dichiarato il Mudo ai microfoni della "Gazzetta di Parma".

IL DESTINO -"Se quando ho firmato per il Parma mi è tornato in mente il giorno in cui stavo per farlo anche una decina di anni fa prima di andare al Palermo? Sì, ci ho pensato. Ero molto più giovane, arrivavo dal club argentino del Belgrano e stetti due giorni chiuso in un albergo a Parma aspettando che si concretizzasse la trattativa. Alla fine la cosa non è andata in porto e passai al Palermo. Beh, sono arrivato adesso, sarà il destino che mi ha portato al Parma. Tutto succede per qualcosa di importante e ora sono felice di ritrovarmi qui", ha proseguito.