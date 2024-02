Braida: “Il Parma ha tutto per andare in A, vincerà sicuramente il campionato”

"Accosto Pecchia e Benitez, le esperienze all’estero lo hanno maturato moltissimo. Andare in giro per il mondo si impara, si conosce e si migliora, sia nei momenti positivi che meno buoni ci sono esperienze che poi puoi portare dentro di te e accrescono il tuo know-how". Lo ha detto Ariedo Braida , ospite di "Bar Sport", come riportato da "ParmaLive". Fra i temi trattati dal noto manager del calcio mondiale, che ha vestito la maglia del Parma dal 1977 al 1979, anche le prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Fabio Pecchia . I ducali occupano attualmente il primo posto della classifica di Serie B a quota cinquantaquattro punti, a +8 dalla Cremonese seconda. Uno score frutto di sedici vittorie, sei pareggi e tre sconfitte.

"Penso che Pecchia sia un allenatore adatto per vincere i campionati. La fuga è quella buona, ha un’ottima squadra e lui è molto bravo a gestire perché ha capacità e dispone di uno staff molto valido. Il Parma è obbligato a salire e vincerà sicuramente il campionato. Ha giocatori, allenatori, staff, città, c’è tutto per andare in Serie A. Pecchia è bravo a tenere l’intera rosa sulla corda, vedo che fa molti cambi e, come dico sempre, dove ci sono i bravi dirigenti e allenatori si ottengono ottimi risultati. Il binomio Parma–Pecchia è perfetto", ha concluso Braida.