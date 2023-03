VIDEO PALERMO-TERNANA 0-0: GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH DEL BARBERA

Zero a Zero. E' questo il risultato della fida andata in scena martedì sera allo stadio "Renzo Barbera" tra Palermo e Ternana. La formazione rosanero, guidata in panchina per l'occasione dal vice Salvatore Lanna per la squalifica del tecnico Eugenio Corini, porta a casa un buon punto contro la squadra umbra di Cristiano Lucarelli, nuovamente alla guida dei rossoverdi dopo le dimissioni di Aurelio Andreazzoli. Rosa poco lucidi nella prima frazione di gioco, che in diverse occasioni hanno subito le sortite offensive degli umbri, fermati da un Pigliacelli sugli scudi.