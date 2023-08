VIDEO Palermo, Di Mariano in diretta “porta” i tifosi al Centro Sportivo di Torretta

Squadra e staff del Palermo inaugurano il Centro Sportivo di Torretta. Di Mariano fa gli onori di casa e accompagna i tifosi in questo tour in diretta.

Francesco Di Mariano fa gli onori di casa. Il numero 10 del Palermo ha presentato il nuovo centro sportivo di Torretta tramite una diretta sul profilo Instagram del club di Viale del Fante. L'ex Lecce e Venezia ha scherzato con staff e calciatori, non disdegnando l'uso del dialetto palermitano. Sorrisi e apprezzamenti anche da parte di tutta la rosa circa la struttura, con questo lunedì che segna la preparazione del match di esordio in Serie B contro il Bari in programma il prossimo venerdì 18 agosto: