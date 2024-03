VIDEO, Lommel SK a Palermo nel segno del CFG: intervista doppia a De Busser e Brunori

Jari De Busser e Matteo Brunori, rispettivamente portiere del Lommel Sk e bomber del Palermo di Corini, protagonisti di un'interessante intervista doppia proposta sui propri canali ufficiali dal club rosanero. Tre giorni di lavoro condivisi da società e staff tecnici di due realtà consorelle entrambe facenti parte della prestigiosa galassia City Football Group. Compagine belga ospite in Sicilia dal 21 al 23 marzo scorsi, esperienza professionale costruttiva e formativa per entrambe le formazioni e suggellata dall'amichevole disputata al Barbera proprio sabato scorso. Test vinto dagli uomini di Corini per due reti ad una grazie alle firme di Di Francesco e Gomes nella ripresa, per il Lommel ha accorciato le distanze nel finale di match Fatah. Di seguito il video dell'intervista.