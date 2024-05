Venezia-Palermo 2-1: dominio lagunare, Tessmann e Candela gol. Rosa fuori dai playoff

PRIMO TEMPO - Impresa molto complicata, per usare un eufemismo, per il Palermo di Mignani. Dopo il ko, immeritato, patito nella semifinale d'andata al Barbera, la compagine rosanero ha un solo viatico per agguantare l'ultimo atto degli spareggi promozione: espugnare il Penzo battendo il Venezia di Vanoli con almeno con due gol di scarto. Lagunari ovviamente favoriti, ma Palermo che ci crede e vuole quantomeno provarci. Interpretare il match con indole propositiva ma con giudizio, Mignani vara per la circostanza un 3-4-2-1 con alcune novità nell'undici di partenza. Pigliacelli rileva l'infortunato Desplanches tra i pali, Graves, Lucioni e Marconi a comporre il pacchetto difensivo, Diakitè e Di Mariano esterni a tutta fascia, Segre e Ranocchia interni in mediana, Insigne da oscillare sulla trequarti con Brunori a sostegno del terminale offensivo Soleri. Pronti via, il Venezia parte forte e mette subito alle corde la squadra di Mignani. Dopo tre minuti, i lagunari mettono più di un'ipoteca sulla finale: Tessmann carica il destro dai ventidue metri, Pigliacelli, non irreprensibile nell'occasione, sfiora ma non riesce ad intercettare la conclusione. Subito in gol la squadra di Vanoli, una vera mazzata per le velleità di ribaltone rosa. Venezia più reattivo e sul velluto, giallo per Graves che entra in ritardo su Pierini. Chance per il raddoppio poco dopo, cross teso di Lella, velo di Pierini, gran destro di Pohjanpalo deviato in corner. Palermo che prova ad alzare ritmo e baricentro, Soleri ispira Brunori , percussione e destro a girolargo del bomber rosa. Lella calcia dal limite tra una selva di gambe, Pigliacelli si oppone in qualche modo- Di Mariano ispira Soleri, sponda splendida che apre il campo ad Insigne, l'ex Frosinoe non sfrutta la chance e si fa chiudere dalla difesa di casa. Joronene si supera su incornata di Segre, volo plastico e vantaggio blindato per i suoi. Subito9 dopo è Lucioni a compiere un slavataggio miracoloso, destro violento di Pierni su assist di Zampano. Pigliacelli si supera su Busio, colpo di testa perentorio su cross di Zampano. Anche Idzes incorna e sfiora il montante sul corner seguente. Soleri raccoglie un bel lancio di Ranocchia, imbuca per Btunori che reclama in vano un rigore sulla chiusura, pulita della difesa lagunare. Arriva in chiusura di tempo il gol che chiude probabilmente i giochi: Zampano imperversa sulla sinistra, palla per Candela che deposita in rete da pochi passi e sigla il raddoppio del Venezia. Primo tempo che si chiude con i lagunari ad un passo dalla finale.