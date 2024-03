Tuttosport sulla sfida contro il Venezia: “Ultima chiamata per il Palermo”

"Ultima chiamata per il Palermo". Titola così l'edizione odierna di "Tuttosport", che punta i riflettori sulla partita in programma questa sera allo Stadio "Renzo Barbera". Alle ore 20:30, fra le mura amiche, il Palermo affronterà il Venezia con un unico obiettivo: conquistare l'intera posta in palio e portarsi a -2 proprio dal lagunari.

"Una partita da vincere a tutti i costi, altrimenti l’obiettivo cambia. Se il Palermo vuole continuare a sperare nella promozione diretta, stasera ha un solo risultato contro il Venezia", si legge. Per l'occasione, il tecnico Eugenio Corini dovrà fare a meno di Filippo Ranocchia, Roberto Insigne e Fabio Lucioni. Due infortuni che "sono stati tenuti nascosti come un... segreto di Stato. Problemi muscolari per entrambi e Corini costretto a rivedere i piani soprattutto per Ranocchia che, da quando è arrivato, gli ha permesso di variare dal 4-3-3 al 4-2-3-1", conclude il noto quotidiano.