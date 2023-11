Ternana-Palermo 1-1: gol Lucioni e traversa Brunori, umbri padroni nella ripresa…

PRIMO TEMPO - Vincere e possibilmente convincere per diradare definitivamente le nubi della crisi. Il Palermo vuole fare bottino pieno a Terni e trasporre sul campo i buoni propositi maturati e palesati durante la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali. PRIMO TEMPO - Corini deve rinunciare a Ceccaroni, Vasic e Di Francesco ancora alle prese con gli infortuni, forfait pesanti a cui si aggiungono quelli in extremis di Soleri ed Insigne. Tuttavia ai rosanero serve un successo per rilanciare le proprie ambizioni di vertice, dopo il mese horror sotto il profilo di prestazioni e risultati che li ha fatti scivolare fino all'attulae quinto posto in classifica. Corini propone una sorta di 4-2-3-1 per l'occasione, con Pigliacelli tra i pali, Mateju e Lund esterni bassi e Lucioni-Marconi tandem di centrali difensivi. Gomes e Stulac interni di centrocampo con Coulibaly nel ruolo di guastatore qualche metro più avanti in mediana, Di Mariano e Mancuso a supporto di bomber Brunori nel tridente offensivo. Corrado, Luperini e Falletti tra gli ex di turno tra le fere, giocatori di livello che in momenti storici e contesti societari diversi hanno tutti indossato la maglia rosanero. Il centrocampista offensivo, ex Trapani e Perugia, conserva il ricordo più dolce, essendo stato tra i protagonisti dell'esaltante cavalcata in Lega Pro della banda Baldini culminata con la promozione in Serie B dopo i playoff letteralmente dominati. Parte meglio la Ternana, una conclusione di Falletti scalda le mani a Pigliacelli dopo venti secondi, un paio di azioni ben orchestrate in ampiezza e due corner conquistati. Palermo che soffre un po' sul fronte difensivo mancino, Casasola lancia bene Falletti, cross teso verso Corrado e bravo Di Mariano a chiudere con un ottima diagonale. Primo squillo rosa al minuto undici: splendida verticalizzazione di Brunori per il movimento di Mancuso, sinistro secco del sette e pronta risposta di Iannarilli. Risponde la Ternana con l'imbucata per il sinistro in diagonale di Raimondo, ottimo intervento in tuffo di Pigliacelli. Portiere ospite che non tiene un cross apparentemente innocuo di Corrado e crea attimi di apprensione ai compagni. Eccesso di confidenza di Stulac che azzarda un dribbling improvvido sulla trequarti avversaria ed innesca una ripartenza umbra a campo aperto, Di Stefano grazia il Palermo non vedendo due compagni liberissimi e facendosi smorzare la conclusione. Peccato fatale pagato a caro prezzo poco dopo: corner dello stesso Stulac e stacco imperioso di Lucioni che porta in vantaggio i suoi battendo Iannarilli. Palermo che cresce ed altra azione ben imbastita, sStulac ispira il taglio interno di Mateju, cross bucato in uscita da Iannarilli ed incornata di Lund salvata sulla linea. raddoppio ancora sfiorato poco dopo: Brunori combatte in area Ternana, Mateju lo serve ed il mancino del nove si stampa sulla traversa a Iannarilli battuto. chance Ternana per il pari, perentoria schiacciata di testa di Casasola su corner, prodigio di reattività ed istinto di Pigliacelli che si oppone con i piedi e blinda il vantaggio. Cartellino giallo per Mateju che ferma con un fallo Falletti. Primo tempo che si chiude con i rosa avanti.