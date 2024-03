Tedino: “Palermo? Io esonerato proprio dopo un 3-0. Serve calma, i tifosi…”

"Io sono stato esonerato proprio dopo un 3-0 col Venezia". Lo ha ricordato Bruno Tedino , intervistato ai microfoni de "La Repubblica". Il tecnico originario di Treviso, che ha allenato il Palermo nella stagione 2017-2018, ha detto la sua sulle prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Eugenio Corini , reduce dalla debacle rimediata fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera" contro una diretta concorrente in ottica promozione: il Venezia .

"Quella del mio amico Vanoli è una compagine preparata bene, confrontarsi con loro è difficile per chiunque. Sono state poste delle basi importanti ma nel calcio non si può avere tutto subito, succede di rado. Anche con immense possibilità economiche", ha proseguito Tedino. Secondo il mister, cambiare non è la soluzione ai mali. "Il Cittadella ne ha perse otto di fila e ha preservato Gorini: bisogna capire solo se il condottiero è quello giusto. Gli ostacoli ci sono, ma è vitale la volontà di superarli. Il Palermo è gestito molto bene dai dirigenti; il roaster è forte, lo staff anche. Serve solo calma, penso che si possa aprire un ciclo solido. I tifosi vanno rispettati, ma stringano i denti: sono a ridosso della A dopo essere ripartiti dalla D, devono remare insieme", ha concluso.