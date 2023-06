Tanino Troja è morto: l’ex giocatore del Palermo si è spento all’età di 78 anni

Il Palermo perde uno dei suoi simboli. Tanino Troja non c'è più. E' morto oggi a 78 anni in ospedale dove era ricoverato per complicazioni dovute a setticemia, diabete e problemi cardiaci.

Il classe 1944 era ricoverato per avversità dovute a setticemia, diabete e problemi cardiaci: gli era stata mutilata una gamba e aveva dovuto affrontare un’operazione quando è stato trasportato in terapia intensiva, dove è rimasto alcuni giorni. Purtroppo non ce l’ha fatta ed è venuto a mancare nella giornata di oggi. Tutto il popolo siciliano e non solo, negli ultimi minuti, dopo aver appreso la terribile notizia, si sta stringendo attorno alla famiglia con numerosi messaggi d'affetto.