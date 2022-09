Sudtirol, Zaro: “Palermo? Gara difficile in ambiente caldo. Ci faremo trovare pronti”

"La sfida di Palermo? Una partita difficile in una ambiente molto caldo, contro una squadra forte e con individualità importanti, ma noi ci faremo trovare pronti. Cosa è cambiato con Bisoli? La voglia di non prendere gol, di difenderci insieme, compatti, da squadra: è scattato qualcosa a livello di fiducia e consapevolezza che all’inizio ci mancava, e i risultati poi ci hanno aiutato. Il nostro obiettivo è la salvezza e lavoriamo a testa bassa per raggiungerlo: ho avuto sempre fiducia nella squadra ed ero convinto che saremmo usciti dal momento buio di inizio campionato. Il mio obiettivo personale? Al di là della salvezza del Südtirol, cercare di giocare più partite possibili, in un campionato bello, avvincente e stimolante". Così, dalle colonne del Corriere dell’Alto Adige, Giovanni Zaro, difensore del Südtirol.