Sudtirol-Venezia, Valente: “Lagunari difficili da battere. Daremo il massimo”

Federico Valente, tecnico del Sudtirol, ha rilasciato dichiarazioni alla vigilia della sfida contro il Venezia

⚽️

Ritorna la Serie B con la sfida tra Sudtirol e Venezia. Alla vigilia della sfida ha rilasciato dichiarazioni Federico Valente. Ecco le parole:

VENEZIA -“I lagunari sono una squadra di assoluta qualità individuale e come gruppo, sono flessibili nel modo di giocare e come all’andata servirà molta intensità oltre che una buona disposizione in campo e fisicità per tenere il loro ritmo. Anche se hanno perso Johnsen a gennaio restano un avversario difficile da battere”.

ROSA - “La squadra sta bene nonostante sia stata una settimana corta dopo la lunga trasferta ad Ascoli. Oltre a Rover non sarà della partita El Kaouakibi, che ha riportato una botta nella precedente partita e purtroppo non sarà a disposizione, Molina si è allenato in settimana con la squadra e domani, per la prima volta, sarà a disposizione, se tutto andrà bene. - continua Valente come riporta il sito del club altoatesino - Ovviamente non potrà avere ancora i 90’. Kurtic, dopo l’influenza della scorsa settimana ha recuperato. Per quanto riguarda Masiello e Tait faremo le dovute verifiche all’ultimo.

CONTINUITA' - "È il lavoro che facciamo ogni giorno in campo che ce la deve dare. Sono sicuro, comunque, che tutti scendono in campo per dare sempre il massimo”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.