Sudtirol-Palermo, quote bookmakers: rosa sfavoriti al “Druso”, X e segno 2…

Le quote dei bookmakers del match in programma sabato pomeriggio al "Druso"

Mediagol ⚽️

E' tutto pronto per la sfida tra Sudtirol e Palermo, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie BKT 2022-2023, in programma sabato 25 febbraio alle ore 14:00 allo Stadio "Druso". Dopo il pareggio ottenuto lo scorso weekend al "Renzo Barbera" contro la capolista Frosinone, la squadra di Eugenio Corini vorrà tornare a conquistare i tre punti per non perdere il treno playoff.

Di fronte la rivelazione del torneo, che occupa attualmente il quarto posto a quota quaranta punti, cinque in più rispetto agli ospiti. Frutto di dieci vittorie, dieci pareggi e cinque sconfitte. Il Sudtirol, nelle ultime due gare, ha conquistato due punti contro Como e Cosenza, con gli uomini di Pierpaolo Bisoli che non perdono in campionato dallo scorso 26 dicembre, battuti dal Modena proprio fra le propria mura amiche. Da quel momento, quattro successi consecutivi prima dei due pareggi.

Al cospetto della compagine altoatesina, il tecnico rosanero non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salterà il match, infatti, il lungodegente Salvatore Elia, operato nei mesi scorsi a seguito della lesione del legamento crociato anteriore e della lesione distrattiva del legamento collaterale esterno del ginocchio destro. Altri assenti sono Leo Stulac e Davide Bettella. Mentre è tornato a disposizione dopo il problema al ginocchio Ionut Nedelcearu, così come Jacopo Segre e Ales Mateju. Da valutare le condizioni di Nicola Valente.

Bisoli, invece, dovrà rinunciare allo squalificato Gabriel Lunetta, a Simone Mazzocchi - alle prese con un affaticamento dell’adduttore destro - ed a Daniele Casiraghi, ai box per un problema al polpaccio. Da valutare le condizioni di Luca Belardinelli, che nella gara di sabato scorso ha riportato un trauma sacro-coccige. Lo staff sta lavorando per averlo a disposizione contro il Palermo.

Intanto, nella gara d'andata andata in scena lo scorso 1 ottobre allo Stadio "Renzo Barbera", il Sudtirol è riuscito ad imporsi per 1-0: decisiva la rete messa a segno da Raphael Odogwu dopo un errore di Mirko Pigliacelli. Secondo i bookmakers, il Palermo non parte con il favore del pronostico. Ma la gara si prospetta comunque equilibrata. Il segno 1 è proposto 2.35 da Snai e Goldbet. L'eventuale successo dei rosanero, invece, è quotato fra3.14 e 3.40. Mentre l'X oscilla fra3.00 e 3.20. Il segno Gol tra 1.90 e 2.00; No Gol tra 1.75 e 1.80.

1 x 2 GOAL NO GOAL Snai 2.35 3.05 3.25 1.90 1.80 Planetwin365 2.45 3.00 3.14 1.90 1.80 Goldbet 2.35 3.00 3.30 1.90 1.80 Bet365 2.30 3.20 3.40 2.00 1.75