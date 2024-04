Stemperini su Ranocchia: “Nessun rimpianto. Filippo da A, Palermo piazza ideale”

"Non credo che Filippo abbia rimpianti". Così Sandro Stemperini, intervistato ai microfoni di "TVPlay". Fra i temi trattati dal noto operatore ed intermediario di mercato, che ha curato anche il trasferimento di Filippo Ranocchia in quel di Palermo, anche l'approdo in Sicilia del talentuoso centrocampista classe 2001 nel corso della sessione invernale di calciomercato dalla Juventus. L'ex Empoli, al momento fermo ai box dopo uno straordinario impatto in maglia rosanero, si è legato al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2028. "E’ arrivato a Palermo, l’ho seguito con attenzione e sta facendo benissimo. E’ molto convinto della scelta fatta e ponderata. Aveva tante richieste dalla Serie A, ma il Palermo ha investito tanto su di lui. E se un club importante come questo fa così, non ci si deve pensar tanto. E’ un giocatore veramente forte per me da club importante di Serie A. Col tempo lo dimostrerà: Palermo è la piazza ideale per fare quel salto che mancava", ha concluso Stemperini.