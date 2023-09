SONDAGGIO: il tuo pronostico di Venezia-Palermo. Come finirà? (1-X-2)

Dopo la sconfitta rimediata al “Renzo Barbera” venerdì sera contro il Cosenza, il Palermo tornerà in campo domani, martedì 26 settembre. La squadra di Eugenio Corini affronterà in trasferta il Venezia di Paolo Vanoli, reduce dal pareggio ottenuto contro il Brescia. Il match, valevole per la settima giornata del campionato di Serie B, è in programma alle ore 20:30.