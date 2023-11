SONDAGGIO: il tuo pronostico di Ternana-Palermo. Come finirà? (1-X-2)

Archiviata la sosta per gli impegni delle Nazionali, il Palermo tornerà in campo domenica 26 novembre. La squadra di Eugenio Corini affronterà fra le mura dello Stadio “Libero Liberati” la Ternana di mister Breda. Il match, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B, è in programma alle ore 16:15.