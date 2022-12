SONDAGGIO: il tuo pronostico di Spal-Palermo. Come finirà? (1-X-2)

Come finirà Spal-Palermo? Vota il sondaggio della redazione di Mediagol.it

Domenica 11 dicembre alle ore 15:00 allo Stadio "Paolo Mazza" andrà in scena la sfida Spal-Palermo, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023. I rosanero, dunque, torneranno a giocare in trasferta dopo il pareggio ottenuto fra le mura amiche contro il Como.