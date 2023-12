SONDAGGIO: il tuo pronostico di Parma-Palermo. Come finirà? (1-X-2)

Archiviata la sconfitta rimediata lo scorso weekend contro il Catanzaro, il Palermo tornerà in campo domenica 10 dicembre. La squadra di Eugenio Corini affronterà fra le mura dello Stadio "Ennio Tardini" la capolista: il Parma di Fabio Pecchia. Il match, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B, è in programma alle ore 16:15.