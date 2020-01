Silipo: “Palermo è la piazza giusta per riscattarmi, vi racconto il gol contro il Marsala”

Il primo squillo di Andrea Silipo.

Il giovane talento classe ’01 del Palermo, ai microfoni di Radio Time, è tornato sulla sua prima rete con la maglia rosanero che ha realizzato nella gara vinta per 3-1 contro il Marsala.

“Gol? Mi sono allargato sulla sinistra e avendo visto che non c’era più spazio ho provato un cross morbido, ma poi è uscito fuori un bel gol. Gol di Cavani? Ho letto qualche commento sul gol di Edinson all’esordio con il Palermo, sono molto contento di aver fatto questo gol. I tifosi sono molto calorosi e l’ambiente è davvero bello, dalla prima partita ho iniziato già a dare tutto per questi colori e speriamo di poter continuare su questa strada per ottenere sempre più vittorie. Ruolo che prediligi? Per me cambia davvero poco, poi dipende anche dai momenti della partita. Roma? Per me Palermo può essere un riscatto, ho fatto questa scelta per risalire di nuovo perché stavo vivendo un periodo un po’ buio e in Primavera avevo giocato davvero poco. Il mister faceva altre scelte e io le ho sempre rispettate, questa credo che sia la piazza giusta per ritornare. Compagni? È un gruppo davvero fantastico, anche i più grandi ci danno una mano. Mi trovo bene davvero con tutti”.

