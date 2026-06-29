Con l'apertura della sessione estiva di calciomercato, il Palermo entra nella fase decisiva della costruzione della squadra che Filippo Inzaghi guiderà nella stagione 2026/27. L'obiettivo della dirigenza è consegnare al tecnico un organico il più possibile completo già per il ritiro di Santa Cristina in Val Gardena, con un mercato modellato sul nuovo, sistema di gioco scelto come base del nuovo progetto. Giornale di Sicilia e la Repubblica concordano nel sottolineare come il club voglia arrivare in Trentino con gran parte della rosa già definita.

Le prime ufficialità potrebbero arrivare già nei prossimi giorni. Hernani, Estevez e Tommaso Cassandro sono operazioni considerate ormai chiuse e andranno a rinforzare rispettivamente centrocampo e fascia destra difensiva. Giornale di Sicilia e la Repubblica riportano che gli annunci potrebbero arrivare già nel corso della settimana.

La priorità assoluta resta però Zito Luvumbo. Il Palermo ha già raggiunto una base d'intesa con il Cagliari e attende soltanto il definitivo sì dell'attaccante angolano. Il club rosanero continua a lavorare con fiducia per chiudere l'operazione, mentre il giocatore si è preso qualche giorno di riflessione. Giornale di Sicilia, la Repubblica e Corriere dello Sport convergono sul fatto che la trattativa sia ormai entrata nella fase decisiva.

Parallelamente Carlo Osti continua a muoversi sugli altri reparti. Serve un'alternativa ad Augello sulla corsia sinistra, mentre un eventuale rinforzo al centro della difesa arriverà soltanto in caso di cessioni. A centrocampo resta vivo l'interesse per Simone Trimboli del Mantova, profilo molto apprezzato dalla dirigenza ma non ancora una priorità, anche perché permane distanza tra domanda e offerta. Giornale di Sicilia evidenzia come il giocatore sia ancora monitorato, mentre Tuttosport parla di un rilancio del Palermo e ricorda anche l'interesse del Südtirol. la Repubblica, invece, aggiunge che sul centrocampista è forte anche la Cremonese.

In attacco il mercato sarà inevitabilmente legato anche alle uscite. Il futuro di Le Douaron rappresenta uno snodo importante: se il francese dovesse restare, il Palermo potrebbe concentrarsi successivamente sull'acquisto di un vice Pohjanpalo; in caso contrario, verrebbe cercato un nuovo esterno offensivo mancino. Per la fascia destra resta monitorato anche Rao del Napoli, ma ogni decisione dipenderà dalle valutazioni di Massimiliano Allegri. Giornale di Sicilia.

Secondo la Repubblica, restano inoltre da valutare le posizioni di Gyasi e dello stesso Le Douaron, entrambi considerati possibili sacrificabili per aumentare il peso offensivo della squadra. Tra i profili seguiti c'è anche Dany Mota, in uscita dal Monza, mentre rallenta sensibilmente la pista che porta a Paulo Azzi, frenata dalle condizioni fisiche del giocatore.

Capitolo portiere: il rinnovo di Jesse Joronen ha confermato il finlandese come titolare e adesso il Palermo cerca il suo vice. la Repubblica indica come candidati Alessandro Micai, Boris Radunovic e Samuel Pizzignacco, nome citato anche da Tuttosport.

Sul fronte uscite, il caso più delicato resta quello di Matteo Brunori. Corriere dello Sport sostiene che il rapporto tra il capitano e il Palermo sia ormai concluso e che l'attaccante non rientri più nei piani tecnici della società. Il quotidiano aggiunge che il Modena avrebbe effettuato un primo sondaggio, ma senza sviluppi concreti. Nella lista degli esuberi figurano anche Diakité, Buttaro e Nikolaou, mentre restano da valutare anche le posizioni di Blin e Gomes.

Infine, il Palermo continua a monitorare anche il mercato degli Under. Corriere dello Sport riferisce che il club è vicino al limite massimo di Over consentiti e dovrà quindi concentrarsi su profili giovani. Restano osservati Matteo Cocchi e Di Mario, mentre è aperta la trattativa con la Virtus Entella per il prestito di Giacomo Corona. Per Sebastiano Desplanches, invece, si registrano interessamenti dall'estero e dalla Salernitana.