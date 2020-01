Palermo, le prime parole di Floriano: “Club storico, voglio dare il mio contributo. Al ‘Barbera’ non vedo l’ora di…”

Roberto Floriano è ufficialmente rosanero.

Il Palermo ha annunciato di aver perfezionato il tesseramento dell’ex Bari. L’attaccante, che indosserà la maglia numero 25, verrà presentato nella giornata di lunedì alle ore 16.30 nella sala stampa del “Renzo Barbera” (ingresso riservato esclusivamente agli Operatori dell’Informazione già in possesso di accredito stagionale 2019-2020 per assistere alle conferenze stampa del Palermo).

“Sono felice ed entusiasta di essere arrivato in un club storico nel momento della sua rinascita – ha detto Floriano – e voglio dare fin da subito il mio contributo per raggiungere l’unico obiettivo che abbiamo. Conosco già il calore della gente di Palermo, non vedo l’ora di sentire il boato del ‘Renzo Barbera’ dopo un gol“.

