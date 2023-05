Serie B, restituiti due punti alla Reggina: il Palermo sente il fiato sul collo

"Un piccolo scossone in classifica, che per la rincorsa ai playoff (e in parte per il Palermo) fa tutta la differenza del mondo". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in Serie B e in casa Palermo. Nella giornata di ieri, la Corte Federale d'Appello ha accolto parzialmente il reclamo presentato dalla Reggina e dal suo legale Paolo Castaldi lo scorso 8 maggio contro la nuova penalizzazione di quattro punti, restituendone di fatto due.