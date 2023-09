Serie B, Nicoletti: “La mia sul Palermo. Favorite? Samp e Parma, i rosanero…”

"L'inizio è in linea, più o meno, su quello che erano le aspettative tranne il passo falso di Cosenza. Credo che la sconfitta subita contro i rossoblu sia stata un buon campanello d’allarme per il futuro". Così Costantino Nicoletti , intervistato ai microfoni di "PianetaSerieB". Diversi i temi trattati dall'ex presidente dell' Ascoli : dalle prestazioni offerte fin qui dalla squadra di William Viali , che fin qui ha collezionato tre sconfitte ed una vittoria contro la Feralpisalò , alla sfida tra i bianconeri e il Palermo di Eugenio Corini . Ma non solo...

ASCOLI - "L'ambiente di Ascoli ti carica, ti emoziona. I tifosi sono straordinari e Viali è fortunato a vivere tutto ciò. I giocatori devono scendere in campo consapevoli di quello che significa indossare questi colori e dare tutto se stessi. Poi del resto ci penserà la piazza a far cullare l’onda positiva. I rimpianti ci sono sempre, soprattutto quello di non aver potuto fare calcio come piace a me. Il fatto di non aver realizzato mai quello che era in programma mi fa stare un po’ male, ma comunque vedo il bicchiere mezzo pieno. Nel senso che ho lasciato un progetto che si è sviluppato negli anni. Ho ridato credibilità ad una società che rischiava di sguazzare in categorie che assolutamente non gli competevano, ad un club e ai tifosi, i quali sono la vera anima. Questo mi ha dato soddisfazione vista la situazione che si era creata", le sue parole.