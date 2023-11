Serie B, Nicola Binda: “Bianco e Marino riaprono i giochi. Palermo nel tunnel”

L'analisi del noto giornalista dopo le gare andate in scena sabato: "Lo scherzo del Modena è stato bello pesante".

Mediagol ⚽️

"Non siamo al livello dei due comici russi che si sono fatti beffa del nostro Primo Ministro, ma lo scherzo del Modena è stato bello pesante". Così il noto giornalista sportivo, Nicola Binda, attraverso le colonne dell'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", dopo le sfide valevoli per la dodicesima giornata del campionato di Serie B andata in scena sabato pomeriggio. La seconda sconfitta del Palermo di Eugenio Corini (un punto in tre gare), battuto in trasferta dalla Sampdoria di Andrea Pirlo, condanna i siciliani al quinto posto, scavalcati anche dal Modena, reduce dal successo ottenuto sul campo del Catanzaro.

"Cercavamo una squadra che potesse inserirsi nel dominio di Parma, Venezia, Palermo e Catanzaro e con quel gol al 95’ del talento Bozhanaj abbiamo avuto la risposta, sull’onda delle precedenti due vittorie (ora siamo a 10 punti in 4 gare). La squadra di Paolo Bianco è l’alternativa che rimette tutto in gioco, perché oltre ad aver battuto e superato il Catanzaro si è messo alle spalle anche il Palermo, che si è infilato nel tunnel. Non solo. Il Modena fa anche da traino a chi finora è rimasto dietro le quinte. Pensiamo al Bari, che fa la formichina e golletto su golletto è risalito in zona playoff, riuscendo a vincere la prima gara in casa: merito di quel Pasquale Marino che ha messo mano a un impianto di gioco che ormai non funzionava più", si legge.

"Senza dimenticare chi scende in campo oggi. A cominciare dalla Cremonese, che a sua volta in casa non ha mai vinto e cerca di spingere all’inferno il suo ex allenatore Max Alvini. E poi magari l’indistruttibile Südtirol, che va a stuzzicare il Parma preoccupando Fabio Pecchia: da un lato la capolista se vince allunga a +7 sul terzo posto, ma dall’altro sa che - oltre ai meriti della squadra di Pierpaolo Bisoli - questo clima di brutti scherzi nessuno lo deve sottovalutare...", le sue parole.

