Serie B, Marino: “Palermo? Da Lucioni a Insigne, mercato sontuoso. Ecco le favorite”

SERIE B -"In Serie B tutto è relativo: nessuno si aspettava ad esempio la retrocessione di Brescia, Benevento e SPAL. La B è difficile e lo Spezia, come tante che sulla carta competono per le prime posizioni, deve far parlare il campo. Parma, Palermo, Venezia stesso sono società che hanno struttura importante per competere per le prime posizioni. Il mercato del Palermo è stato sontuoso perché non è facile prendere tutti calciatori che in B hanno vinto ed hanno esperienza come Lucioni, Insigne e Mancuso che sono importanti per la categoria".