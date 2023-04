Serie B, Giudice Sportivo: 14 squalificati, Palermo multato

Le decisioni del Giudice Sportivo a margine della trentaquattresima giornata di B

Archiviata la 34a giornata di Serie B, il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisioni. Sono quattordici, in totale, i calciatori squalificati che salteranno il prossimo turno di campionato. Si tratta di Marras (Cosenza), Caracciolo, Nagy e Sibilli (Pisa), Crociata, Giraudo e Varela (Cittadella), Ndoj e Rodriguez (Brescia), Pierozzi (Reggina), Azzi (Cagliari), Di Tacchio (Ternana), Meccariello (Spal) e Vicari (Bari).

4 le società multate. Tra queste il Palermo, “per avere suoi sostenitori, al 25° del primo tempo, lanciato, in direzione di un calciatore della squadra avversaria, un bicchiere d’acqua e per avere, inoltre, al 49° del secondo tempo, lanciato, in direzione di un Assistente, due bottigliette d’acqua contenenti del ghiaccio”.

Di seguito, tutti i provvedimenti:

SOCIETÀ

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 25° del primo tempo, lanciato, in direzione di un calciatore della squadra avversaria, un bicchiere d’acqua e per avere, inoltre, al 49° del secondo tempo, lanciato, in direzione di un Assistente, due bottigliette d’acqua contenenti del ghiaccio; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MODENAper avere suoi sostenitori, al 46° del primo tempo, lanciato all’indirizzo del portiere della squadra avversaria, un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PISA a titolo di responsabilità per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, persone non identificate ma riconducibili alla Società Pisa, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. REGGINAper avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, nel proprio settore, acceso numerosi fumogeni che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti e trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

MARRAS Manuel (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti diun avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigoreavversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CARACCIOLO Antonio (Pisa): per avere, al termine della gara, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa.GIRAUDO Federico (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.NAGY Adam (Pisa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.NDOJ Emanuele (Brescia): per avere, al 52° del secondo tempo, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario.PIEROZZI Niccolo (Reggina): per avere, al 52° del secondo tempo, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario.RODRIGUEZ Pablo (Brescia): per avere, al 49° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato platealmente una decisione arbitrale.

CALCIATORI NON ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CROCIATA Giovanni (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).DENTELLOAZZI Paulo Daniel (Cagliari): per comportamento non regolamentare in campo; già iffidato (Quinta dsanzione).DI TACCHIO Francesco (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).LORES VARELA Ignacio (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).MECCARIELLO Biagio (Spal): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).SIBILLI Giuseppe (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).VICARI Francesco (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)ACAMPORA Gennaro (Benevento)BRANCA Simone (Cittadella)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)BADELJ Milan (Genoa)DONNARUMMA Daniele (Cittadella)HRISTOV Petko Rosenov (Venezia)JOHNSEN Dennis Torset (Venezia)MAZZOCCHI Simone (Sudtirol)PROIA Federico (Ascoli)VESELI Frederic (Benevento)VITA Alessio (Cittadella)