Serie B, GazzaSport: “Pohjanpalo in testa! Coda, Brunori e Casiraghi inseguono”.

La lotta per il titolo di miglior marcatore della Serie B è al centro dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Non importa quanti gol vengano segnati, l'importante è che siano decisivi. L'anno scorso il Cagliari è riuscito a tornare in Serie A grazie ai gol importanti di Pavoletti e Luvumbo. La classifica marcatori ha visto diversi leader, ma sembra che Pohjanpalo sia in testa. Il finlandese ha segnato 13 gol nel 2024, di cui due nell'ultima partita contro il Palermo. Alcuni attaccanti si distinguono per le loro caratteristiche da punta, come Brunori, Coda e Cutrone. Il Parma, capolista, segna molti gol, ma non principalmente grazie alle punte di ruolo. I loro migliori marcatori sono Man e Benedyczak. Occhio anche a Casiraghi a quota 14 e Tutino a 12 come il nove rosanero.