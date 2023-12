Serie B, designazioni 16ª giornata: ecco chi arbitra Parma-Palermo. Al VAR Abbattista

I nominativi degli Arbitri, Assistenti, IV Ufficiale, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno la gara in programma domenica tra Parma e Palermo.

Sarà Davide Massa di Imperia l'arbitro di Parma-Palermo, big match in programma questa domenica alle 16:15 allo stadio "Tardini" e valido per la sedicesima giornata di Serie B. Di seguito le designazioni arbitrali di tutte le gare di questo turno in cadetteria: