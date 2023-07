In fase di sorteggio i calendari della prossima Serie BKT 2023/24: ecco tutte le gare della prima giornata

Si sta tenendo in questi minuti il sorteggio dei calendari della prossima Serie B, nella sede di Villa Olmo a Como. Il torneo cadetto 2023/24 prenderà via nel weekend. del 18-19-20 agosto, mentre la fine della regular season è prevista per il 10 maggio. Ecco tutte le gare della prima giornata: